L' arcivescovo Angelo Spina in visita agli studenti del Novelli-Natalucci | Serve unità nella diversità

La scorsa settimana, l’arcivescovo di Ancona-Osimo ha visitato gli studenti dell’Istituto comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona, accompagnato dal parroco e dalla dirigente scolastica. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità tra persone con diversità di origini e caratteristiche. La visita ha coinvolto diverse classi e rappresentato un momento di confronto tra l’autorità religiosa e il mondo scolastico locale.

ANCONA – La scorsa settimana la visita pastorale dell’Arcivescovo di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina, accompagnato dal parroco Pasquale Filipponi e dalla dirigente scolastica Lucia Cipolla, ha rappresentato per le scuole dell’Istituto comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona un momento.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: DonaCibo 2026 è stata un successo anche grazie all'indispensabile contributo degli alunni del "Novelli-Natalucci" Trofeo scacchi scuola 2026, piovono medaglie per il Novelli-NatalucciAl di là dei risultati, ciò che più ha colpito è stato il comportamento esemplare degli alunni che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Diocesi: mons. Spina (Ancona-Osimo), i giovani sono i poveri ‘crocifissi’ del nostro tempo; Visita pastorale al Sacro Cuore: l’esempio di padre Bernardino e l’incontro con i più piccoli; Ancona, la lezione di San Ciriaco: costruire sulla roccia in un tempo di crepe; Miracolo: l’oratorio del Sacro Cuore apre dopo 18 anni. Lavori da finire, ma c’è la benedizione dell'arcivescovo Spina. Diocesi: mons. Spina (Ancona-Osimo), i giovani sono i poveri ‘crocifissi’ del nostro tempoNella vita di San Ciriaco ci sono tre momenti importanti: la croce ritrovata, la croce abbracciata con il battesimo e la croce testimoniata con il martirio. È quello che viene chiesto a ognuno di noi ... agensir.it Ancona, la lezione di San Ciriaco: costruire sulla roccia in un tempo di crepeIl messaggio dell'arcivescovo Angelo Spina per il giorno della festa patronale: «Un mondo senza croce sarebbe un mondo senza speranza» ... centropagina.it Arcidiocesi di Ancona-Osimo. . Il Vangelo del giorno 04/05/2026 Commento di Mons. Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona-Osimo - facebook.com facebook