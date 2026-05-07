Gli stivali di Michael Jackson in mostra a Rimini

A Rimini sono stati esposti gli stivali indossati da Michael Jackson, artista che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica e della danza. I calzari rappresentano un aspetto della sua carriera e vengono mostrati al pubblico in questa esposizione. La presenza di oggetti legati a Jackson richiama l’attenzione di molti appassionati e curiosi, desiderosi di avvicinarsi a pezzi iconici della sua storia artistica.

I passi erano magnetici e il moonwalk lo ha reso immortale: Michael Jackson resta una leggenda senza tempo. Oggi, un frammento della sua storia, anzi, del suo stile, si trova a Rimini, all’interno della mostra Riviera Dream Vision ai Palazzi dell’Arte. Si tratta di un paio di stivali custom firmati da Giuseppe Zanotti: una creazione su misura, pensata esclusivamente per il Re del pop. Un oggetto unico che torna a far parlare di sé proprio mentre Jackson è di nuovo al centro dell’attenzione grazie al biopic Michael, dedicato alla sua vita e già protagonista al botteghino internazionale. Il film ripercorre l’intera parabola artistica della popstar, dagli esordi con i Jackson Five fino ai trionfi planetari di album come Thriller, riportando sul grande schermo il mito di un artista che continua a conquistare milioni di fan in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli stivali di Michael Jackson in mostra a Rimini Notizie correlate La suora fan di Michael Jackson diventata virale: “Pregavo e ascoltavo Michael Jackson”Una suora, un post su Instagram e una passione inaspettata: così nasce una delle storie virali più sorprendenti degli ultimi giorni. Michael, Jaafar Jackson canta davvero? La verità sulla voce nel biopic su Michael JacksonUna delle domande più frequenti dopo l’uscita di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, riguarda proprio la voce del protagonista: Jaafar... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gli stivali di Michael Jackson in mostra a Rimini; A Riviera Dream Vision in mostra gli stivali custom ideati per Michael Jackson; Secondo appuntamento dedicato alla sfida di diventare genitori. Gli stivali di Michael Jackson in mostra a RiminiI passi erano magnetici e il moonwalk lo ha reso immortale: Michael Jackson resta una leggenda senza tempo. Oggi, ... ilrestodelcarlino.it Gli stivali di Michael Jackson arrivano a Rimini: pezzo unico firmato ZanottiLa definizione custom identifica calzature progettate su misura, destinate esclusivamente all’artista e non appartenenti a produzioni commerciali. Si tratta quindi di pezzi unici, concepiti per ... altarimini.it «Michael Jackson- anatomia di una caduta», nuovo doc che punta verso l'innocentismo x.com Il biopic dedicato alla vita artistica di Michael Jackson uscito solo qualche giorno fa è già campione di incassi, a ennesima dimostrazione del fascino immortale del 'Re del pop'. Non è un caso che tra i pezzi che più di altri attirano la curiosità e l'attenzione del - facebook.com facebook