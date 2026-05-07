Gli smartphone creano conflitti in famiglia il 40% dei genitori segnala litigi con i figli a causa della tecnologia

Secondo una recente indagine, il 40% dei genitori riferisce di aver avuto discussioni con i figli legate all’utilizzo di smartphone e dispositivi digitali. Questi strumenti vengono spesso citati come causa di conflitti all’interno delle famiglie, influenzando le relazioni quotidiane. L’uso intenso della tecnologia sembra contribuire a creare tensioni che coinvolgono entrambe le parti, evidenziando come i dispositivi digitali siano ormai parte integrante delle dinamiche familiari.

L’uso di smartphone e dispositivi digitali entra sempre più spesso nelle dinamiche familiari, fino a diventare motivo di tensione tra genitori e figli. Secondo la ricerca “Le dipendenze digitali tra i minori”, promossa da Isma e realizzata dall’Istituto Piepoli, il 40% dei genitori dichiara di avere “spesso” o “a volte” conflitti con i figli legati all’utilizzo della tecnologia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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