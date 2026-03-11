Una famiglia vive nel bosco, con i genitori coinvolti in un litigio e i figli che si autolesionano. I giudici si trovano a gestire un caso complesso che mette in discussione il concetto di

Il “supremo interesse dei minori”, sì, come dice la legge. Poi però «la riprova che qualcosa è andato storto è che questi bambini, che prima vivevano nelle condizioni che tutti conosciamo ma che non avevano turbe di alcun tipo, oggi si producono gesti di autolesionismo e hanno bisogno dell’assistenza continua dello psicologo» (cit. il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano ). Ché, a essere sinceri, sta proprio tutto qui: la “famiglia del bosco”, il tiremmolla senza fine, quasi quattro mesi tra ordinanze, perizie, strutture protette e riflettori, nel mezzo loro, i piccoli Birmingham Trevallion, 22 anni in tre,.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, i genitori che litigano, l’autolesionismo dei figli: il pasticcio dei giudici sta demolendo la famiglia

Articoli correlati

“Gravi rischi per la salute dei bambini. Genitori superino il muro di diffidenza”, le motivazioni dei giudici sulla famiglia nel boscoIl giorno dopo la decisione, ecco le motivazione del provvedimento con cui la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai...

Famiglia nel bosco, i giudici: "Verificare stato psichico dei genitori"Il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha emesso una ordinanza con cui ha dato incarico a una Ctu per verificare lo stato "psichico" dei genitori...

Tutti gli aggiornamenti su Famiglia nel bosco i genitori che...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove; Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Meloni: Nordio sta mandando ispettori; Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini; Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti).

Famiglia nel bosco, il padre: Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e protesteLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, il padre: 'Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e proteste' ... tg24.sky.it

Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net

Buongiorno livello "qui siamo una grande famiglia". - facebook.com facebook

“Siamo una famiglia e la famiglia è tutto” #Osimhen non trattiene l’emozione alla vista dello striscione che i tifosi del Galatasaray hanno dedicato all’attaccante nigeriano prima della sfida contro il Liverpool alla madre scomparsa quando era solo un bambino x.com