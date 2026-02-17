INPS | Portale Famiglia un accesso unico a 40 servizi e bonus per genitori e figli Semplificata la burocrazia

L’INPS ha lanciato il nuovo Portale Famiglia, un servizio che permette ai genitori di accedere facilmente a oltre 40 prestazioni e bonus. L’obiettivo è ridurre le pratiche complicate e velocizzare le richieste. Da oggi, basta un solo accesso per consultare tutte le agevolazioni disponibili, senza dover navigare tra più siti o fare code agli sportelli. Il portale si collega direttamente con altre amministrazioni pubbliche, facilitando le procedure e risparmiando tempo.

INPS: Un Portale Unico per la Famiglia, 40 Servizi e l’Interoperabilità con la Pubblica Amministrazione. Roma, 17 febbraio 2026 – L’INPS ha presentato oggi a Palazzo Chigi il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, una piattaforma digitale che centralizza 40 prestazioni INPS dedicate a famiglie e genitori, integrando circa 300 servizi di altre Pubbliche Amministrazioni. L’obiettivo è semplificare l’accesso a bonus, congedi e sussidi, offrendo un unico punto di accesso trasparente e personalizzato per le famiglie italiane, accessibile tramite SPID o CIE. Un Ecosistema Digitale per Genitori e Figli.🔗 Leggi su Ameve.eu

