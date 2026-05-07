Gli impegni del Picchio Amichevoli per il Picchio | Giulianova e Fossombrone

Il team si prepara agli impegni di fine stagione con due partite amichevoli giocate a porte chiuse al Del Duca, contro le squadre di Giulianova e Fossombrone. Questi incontri sono stati programmati per aumentare i ritmi di allenamento in vista dell’esordio nei playoff. La squadra ha lavorato intensamente nelle ultime settimane, concentrandosi su esercitazioni tattiche e fisiche, senza la presenza del pubblico.

Due amichevoli al Del Duca a porte chiuse per alzare i ritmi in vista dell’esordio playoff. L’Ascoli affronterà Giulianova e Fossombrone per iniziare a scaldare i motori in vista del grande appuntamento che vedrà il Picchio affrontare la doppia sfida di domenica 17 e mercoledì 20 maggio (secondo turno fase nazionale) con l’obiettivo di accedere alle successive semifinali. I bianconeri di Tomei stanno proseguendo il programma di lavoro stabilito con lo sguardo fisso alle prossime tappe stabilite. Martedì scorso il gruppo si era ritrovato al Picchio Village per riprendere la preparazione. Ora la squadra continuerà a lavorare con la seduta di oggi che allo stadio vedrà il confronto con il Giulianova alle 15, mentre sabato alle 14.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli impegni del Picchio. Amichevoli per il Picchio: Giulianova e Fossombrone Notizie correlate Picchio campione in viola e in azzurro: gli 83 anni di Giancarlo De SistiFirenze, 13 marzo 2026 – Compie oggi gli anni uno dei più grandi protagonisti della storia della Fiorentina e della Nazionale. Festa del picchio a Marina di PisaLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Da... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I punti di forza del Picchio. I bianconeri affilano le armi in attesa dell’ingresso ai playoff; Voucher asilo nido aboliti, affondo di Recanati Insieme: Tagli alle famiglie senza alternative; Sarnano, prosegue il piano asfalti nelle contrade: operai al lavoro a Schito; Gli impegni del Picchio. Amichevoli per il Picchio: Giulianova e Fossombrone. Gli impegni del Picchio. Amichevoli per il Picchio: Giulianova e FossombroneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Il Picchio e le sfide casalinghe. Ascoli in campo, arriva il PerugiaL’Ascoli ora deve provare a sfruttare il doppio turno casalingo per dimenticare gli ultimi scivoloni. Nel match odierno al Del Duca con fischio d’avvio alle 14.30 i bianconeri saranno chiamati a ... ilrestodelcarlino.it L'attore 68enne trovato senza vita in casa, vegliato dal suo cagnolino Picchio. Un mese prima era morto il fratello. - facebook.com facebook