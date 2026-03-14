Festa del picchio a Marina di Pisa

A Marina di Pisa, la Festa del Picchio prende il via domenica 15 marzo, offrendo un percorso di scoperta e avventura nella pineta. L’attività, pensata per bambini tra i 4 e i 12 anni, dura circa un’ora e mezza e permette ai partecipanti di conoscere curiosità, suoni e abitudini legate alla natura. L’evento si svolge all’interno del bosco e coinvolge i più giovani in un’esperienza educativa e divertente.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Da domenica 15 marzo inizia un percorso di scoperta e avventura all’interno della pineta. I bambini potranno scoprire curiosità, suoni e abitudini con un’attività pensata per bambini dal 4 ai 12, anni, della durata di circa 1 ora e 30 minuti. Si comincia con una breve passeggiata nella pineta, durante la quale si osserverà l’ambiente e si scopriranno curiosità sul picchio: dove vive, come trova il cibo e perché tamburella sui tronchi degli alberi. Dopo l’esplorazione, i bambini parteciperanno a un’attività creativa di disegno ispirata a ciò che hanno visto e imparato, dando forma e colore al loro picchio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Grande festa per i 50 anni del Picchio RossoIn principio fu il sogno di un imprenditore visionario come Mario Boni poi, il Picchio Rosso è diventato uno dei simboli del divertimento giovanile,... Le foto del meraviglioso picchio nero, il più grande picchio d’Europa: “Il maschio ama farsi notare”Il picchio nero è un uccello che in Italia è diffuso principalmente nelle zone montuose del nord, mentre popolazioni sparse si trovano sugli... Aggiornamenti e notizie su Festa del picchio a Marina di Pisa Temi più discussi: Grande festa per i 50 anni del Picchio Rosso; La lunga notte del Picchio Village: l’Ascoli fa festa con i suoi tifosi – VIDEO; PICCHIO ROSSO, LA FESTA PER I 50 ANNI DALLA NASCITA DELLA DISCOTECA; Ascoli, la tifoseria in festa: che notte al Picchio Village dopo il derby. Grande festa per i 50 anni del Picchio RossoFormigine, il prossimo 24 maggio si celebrerà la kermesse con gli storici dj del locale simbolo del divertimento degli anni ’70 e ’80 ... ilrestodelcarlino.it Festa del Pigozzo 2026 da SalvanC’era una volta, il 25 marzo, la Sagra del Pigozzo: una ricorrenza piccola ma molto cara agli abitanti della zona, che rappresentava l’occasione per la prima passeggiata di primavera, una merenda ... padovaoggi.it Immancabile per la festa del papà la pasta di San Giuseppe https://www.cucinaconmegraziellaeraffaele.it/pasta-di-san-giuseppe/ - facebook.com facebook