Festa del picchio a Marina di Pisa

Da pisatoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marina di Pisa, la Festa del Picchio prende il via domenica 15 marzo, offrendo un percorso di scoperta e avventura nella pineta. L’attività, pensata per bambini tra i 4 e i 12 anni, dura circa un’ora e mezza e permette ai partecipanti di conoscere curiosità, suoni e abitudini legate alla natura. L’evento si svolge all’interno del bosco e coinvolge i più giovani in un’esperienza educativa e divertente.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Da domenica 15 marzo inizia un percorso di scoperta e avventura all’interno della pineta. I bambini potranno scoprire curiosità, suoni e abitudini con un’attività pensata per bambini dal 4 ai 12, anni, della durata di circa 1 ora e 30 minuti. Si comincia con una breve passeggiata nella pineta, durante la quale si osserverà l’ambiente e si scopriranno curiosità sul picchio: dove vive, come trova il cibo e perché tamburella sui tronchi degli alberi. Dopo l’esplorazione, i bambini parteciperanno a un’attività creativa di disegno ispirata a ciò che hanno visto e imparato, dando forma e colore al loro picchio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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