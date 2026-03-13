Picchio campione in viola e in azzurro | gli 83 anni di Giancarlo De Sisti

Oggi festeggia 83 anni Giancarlo De Sisti, figura di spicco nel mondo del calcio. Ha giocato con la Fiorentina e la Nazionale, lasciando un’impronta significativa. La sua carriera si è concentrata principalmente nel ruolo di centrocampista, distinguendosi per le sue qualità tecniche e il senso tattico. La sua presenza nel calcio italiano è stata rilevante sia come giocatore che come allenatore.

Firenze, 13 marzo 2026 – Compie oggi gli anni uno dei più grandi protagonisti della storia della Fiorentina e della Nazionale. Si tratta di Giancarlo De Sisti, detto “Picchio”, che oggi festeggia i suoi 83 anni nella serenità della sua numerosa e unitissima famiglia. De Sisti, dopo l’esordio nella sua Roma, passa a Firenze dove vince lo scudetto 1968-69, mentre in Nazionale vince gli Europei del 1968 ed è uno degli “eroi” della semifinale mondiale del 1970: Italia-Germania 4-3. Torna a Firenze come allenatore e sulla panchina della Fiorentina sfiora lo scudetto nel 1981-82. Nato il 13 Marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio - Trailer Nato il 13 Marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchio campione in viola e in azzurro: gli 83 anni di Giancarlo De Sisti Articoli correlati Arduini, nel nome di nonno Picchio: chi è il nipote di De Sisti che si allena e fa gol nella RomaPrima l’emozione di giocare tra i grandi, poi la gioia per il gol e infine i complimenti di un nonno speciale. Leggi anche: Magico campione, trasformò i sogni viola in realtà: 23 anni fa ci ha lasciato Julinho Una raccolta di contenuti su Picchio campione in viola e in azzurro... Lunedì la presentazione. Lo scudetto e la delusione. De Sisti racconta PicchioFIRENZEIn viaggio tra Milano e Pechino passando per i Castelli romani e Firenze. E’ il percorso del documentario su Giancarlo De Sisti, Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato ... lanazione.it De Sisti, l'ultimo Picchio di Roma: Dal Quadraro a Italia-Germania, il mio calcio da persona seriaDai campetti di una parrocchia di periferia all’immortale 4-3 di Messico ’70, accanto a Mazzola e Rivera. Le partite con la maglia giallorossa e quelle in viola, gli screzi con Radice, il rimpianto ... ilfoglio.it