Gli Araldi di San Tommaso Becket da Mottola ricevuti dall’arcivescova di Canterbury Sarah Mullally a Roma per un' udienza da papa Leone XIV

Gli Araldi di San Tommaso Becket, provenienti da Mottola, hanno incontrato l'arcivescovo di Canterbury a Roma per un'udienza con il papa Leone XIV. L'evento si è concentrato sulla storia, le tradizioni e il territorio di Mottola, con un focus sul Santo Patrono della città. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti dello scambio.

Di seguito il comunicato: Territorio, storia e tradizioni di Mottola al centro di un incontro internazionale nel segno del suo Santo Patrono. Una delegazione dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket è stata ricevuta da Sarah Mullally, neo arcivescova di Canterbury, a Roma per un’udienza da Papa Leone XIV. La prima donna a ricoprire il ruolo di alto prelato della Chiesa d’Inghilterra ha incontrato Paolo Ludovico, presidente degli Araldi, e il regista Antonio Minelli, direttore artistico di Thomas Becket A.D.1170, evento che da anni raccoglie migliaia di visitatori nella cittadina in provincia di Taranto. Un dialogo intenso e proficuo, che ha gettato le basi per una collaborazione tra Mottola e Canterbury, unite nel culto di San Tommaso.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Gli Araldi di San Tommaso Becket, da Mottola ricevuti dall’arcivescova di Canterbury Sarah Mullally a Roma per un'udienza da papa Leone XIV Notizie correlate Mottola guarda a Canterbury: incontro a Roma nel nome di San Tommaso BecketTarantini Time QuotidianoUn ponte culturale e religioso tra Mottola e Canterbury nel segno di San Tommaso Becket. Papa Leone XIV riceve la prima arcivescova di Canterbury: ‘Scandalo se non superassimo divergenze’Dal Vaticano un nuovo passo nel cammino ecumenico: Papa Leone XIV incontra Sarah Mullally, primate della Chiesa anglicana. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A Canterbury gli Araldi di Thomas Becket con l’Arcivescova; Mottola guarda a Canterbury: incontro a Roma nel nome di San Tommaso Becket. Gli Araldi di San Tommaso Becket, da Mottola ricevuti dall’arcivescova di Canterbury Sarah Mullally a Roma per un'udienza da papa Leone XIVTerritorio, storia e tradizioni di Mottola al centro di un incontro internazionale nel segno del suo Santo Patrono. Una delegazione dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket è stata ricevuta ... noinotizie.it Mottola incontra Canterbury, storico dialogo nel segno di BecketIncontro storico nel segno del patrono Thomas Becket tra Mottola (Taranto) e Canterbury. Una delegazione dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket è stata ricevuta a Roma da Sarah Mullally, n ... lagazzettadelmezzogiorno.it Mottola https://www.corrierepl.it/2026/05/05/mottola/ Mottola incontra Canterbury nel segno di Thomas Becket. Gli Araldi di San Tommaso a colloquio con la neo arcivescova inglese Sarah Mullally Territorio, storia e tradizioni di Mott Del 5 Maggio 2026 alle ore - facebook.com facebook