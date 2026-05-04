Mottola guarda a Canterbury | incontro a Roma nel nome di San Tommaso Becket

Da tarantinitime.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è svolto un incontro tra rappresentanti di Mottola e Canterbury, dedicato a San Tommaso Becket. L’evento ha coinvolto le comunità locali e ha rafforzato i legami culturali e religiosi tra le due città. La cerimonia ha incluso discorsi e scambio di attestati, sottolineando l’importanza del santo come punto di riferimento condiviso. Nessuna informazione è stata fornita sui partecipanti o sui dettagli specifici dell’evento.

Tarantini Time Quotidiano Un ponte culturale e religioso tra Mottola e Canterbury nel segno di San Tommaso Becket. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto a Roma tra una delegazione dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket e Sarah Mullally, neo arcivescova di Canterbury e prima donna alla guida della Chiesa d’Inghilterra a essere ricevuta in Vaticano come interlocutrice diretta del Pontefice. All’incontro hanno partecipato Paolo Ludovico, presidente degli Araldi, e il regista Antonio Minelli, direttore artistico della rievocazione storica “Thomas Becket A.D.1170”, manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori a Mottola.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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