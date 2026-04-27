Papa Leone XIV riceve la prima arcivescova di Canterbury | ‘Scandalo se non superassimo divergenze’

Da ildifforme.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vaticano ha annunciato che il Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, primate della Chiesa anglicana. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo e collaborazione, con l’obiettivo di superare le divergenze tra le due confessioni cristiane. La riunione rappresenta un passo in avanti nel percorso di confronto tra le istituzioni religiose e il tentativo di ridurre le tensioni storiche.

Dal Vaticano un nuovo passo nel cammino ecumenico: Papa Leone XIV incontra Sarah Mullally, primate della Chiesa anglicana. Tra preghiera e confronto un segno di collaborazione tra Chiesa cattolica e anglicana “Sarebbe scandaloso se non continuassimo a impegnarci per superare le nostredivergenze, per quanto possano apparire profonde”. Con queste parolePapa Leone XIVha accolto in VaticanoSarah Mullally, primate della Chiesa anglicana, alla sua prima visita ufficiale a Roma. La visita di Mullally si svolge nell’ambito di unpellegrinaggio di quattro giorni a Roma. La giornata centrale è stata segnata dall’udienza privata con il Papa, seguita dainterventi ufficialie da unmomento di preghieracondivisa nellaCappella di Urbano VIII, nel Palazzo Apostolico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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