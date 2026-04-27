Papa Leone XIV riceve la prima arcivescova di Canterbury | ‘Scandalo se non superassimo divergenze’

Il Vaticano ha annunciato che il Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, primate della Chiesa anglicana. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo e collaborazione, con l’obiettivo di superare le divergenze tra le due confessioni cristiane. La riunione rappresenta un passo in avanti nel percorso di confronto tra le istituzioni religiose e il tentativo di ridurre le tensioni storiche.

Dal Vaticano un nuovo passo nel cammino ecumenico: Papa Leone XIV incontra Sarah Mullally, primate della Chiesa anglicana. Tra preghiera e confronto un segno di collaborazione tra Chiesa cattolica e anglicana “Sarebbe scandaloso se non continuassimo a impegnarci per superare le nostredivergenze, per quanto possano apparire profonde”. Con queste parolePapa Leone XIVha accolto in VaticanoSarah Mullally, primate della Chiesa anglicana, alla sua prima visita ufficiale a Roma. La visita di Mullally si svolge nell’ambito di unpellegrinaggio di quattro giorni a Roma. La giornata centrale è stata segnata dall’udienza privata con il Papa, seguita dainterventi ufficialie da unmomento di preghieracondivisa nellaCappella di Urbano VIII, nel Palazzo Apostolico.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV riceve la prima arcivescova di Canterbury: ‘Scandalo se non superassimo divergenze’ Notizie correlate Papa Leone riceve la nuova arcivescova di Canterbury: l’incontro simbolico ad aprileDal 25 al 28 aprile la nuova arcivescova di Canterbury sarà in visita a Roma da Papa Leone XIV, la sua prima visita ufficiale dopo l’insediamento Un... Vaticano, Papa Leone XIV riceve gli atleti di Olimpiadi e ParalimpiadiPapa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano gli atleti delle olimpiadi e paraolimpiadi di Milano-Cortina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Leone XIV: cercare l’unità, non il conflitto che porta alla distruzione; Papa in Angola, Leone XIV a vescovi e sacerdoti: Non cercate privilegi; Leone XIV: Il mondo è devastato da una manciata di tiranni. Messa con 120mila fedeli a Douala; Leone XIV a Pavia: ecco il programma. Leone XIV riceve l’arcivescovo di Canterbury: Scandalo non lavorare per superare le differenzeLo ha detto papa Leone ricevendo oggi in Vaticano l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, nella sua prima visita a Roma dopo l’insediamento. Dopo il colloquio privato e lo scambio di doni, Leone ... corrierecesenate.it Leone XIV riceve la prima donna arcivescovo di CanterburyPapa Leone XIV ha ricevuto lunedì la prima donna a guidare i cristiani anglicani nel mondo, l’arcivescova di Canterbury Sarah Mullally, recentemente insediata, e ha invocato l’unità per promuovere la ... rsi.ch L'Arcidiocesi di Napoli non potrebbe essere più in fermento per i preparativi necessari ad accogliere Papa Leone XIV, in visita nel capoluogo partenopeo l'8 maggio. A seguire il programma completo, passo per passo, degli incontri e delle funzioni a cui prend - facebook.com facebook La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto i programmi delle Visite pastorali di Papa Leone XIV per i prossimi mesi: Pompei e Napoli (8 maggio), Università Sapienza di Roma (14 maggio), Acerra per incontrare le Popolazioni delle "Terre dei Fuochi" (23 x.com