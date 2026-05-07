L’ultima rappresentazione della stagione 20252026 al Teatro Manzoni è intitolata ‘Gli altri percorsi’. Questo spettacolo rientra nella sezione dedicata a progetti speciali, intitolata appunto ‘Altri Percorsi’. La rappresentazione coinvolge detenute-attrici e presenta un allestimento che unisce musica e teatro, con protagonisti anche pezzi di Mina e riferimenti alle opere di Alessandro Manzoni. La serata conclude la programmazione con un evento che si inserisce in un percorso di inclusione e sperimentazione.

Ultimo appuntamento della sezione Altri Percorsi del Teatro Manzoni, che è anche l’ultimo spettacolo della stagione 20252026. Domani alle 21 va in scena “ Vorrei una voce “ di e con Tindaro Granata, uno spettacolo intenso, nato da un’esperienza teatrale vissuta con le detenute-attrici del teatro Piccolo Shakespeare all’interno della casa circondariale di Messina. Lo spettacolo è intimo e potente, in forma di monologo, scritto e interpretato da Tindaro Granata. Ha lavorato con le detenute di alta sicurezza nel progetto Il Teatro per Sognare, diretto da Daniela Ursino. Attraverso le canzoni di Mina cantate in playback, Granata ci guida in un viaggio tra libertà, identità e desiderio di riscatto, raccontando la perdita e la riconquista del sogno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli ’Altri Percorsi’ del Manzoni. Granata, Mina e le detenute-attrici

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