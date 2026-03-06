Il dibattito sulla forza delle toghe e il loro ruolo nel sistema politico continua a interessare l’opinione pubblica. Secondo alcuni osservatori, l’influenza delle toghe potrebbe indebolire il rapporto tra democrazia e legge, creando tensioni tra i poteri. Se prevale il No, si teme che si rafforzi una forma di tecnocrazia, con l’Anm che avrebbe un ruolo di opposizione al Parlamento.

Uno dei pilastri della riforma costituzionale che verrà sottoposta a referendum confermativo il 22 e il 23 marzo prossimi è il sorteggio nell’elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. Il Csm è un organo di rilievo costituzionale posto a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Un organo definito, con una confusa trasposizione dal diritto inglese, di autogoverno. Non è però (non dovrebbe essere) un organo politico in senso stretto: non esprime alcuna rappresentanza di questo tipo. Negli ultimi decenni si sono tuttavia sviluppati due fenomeni che sono andati in quest’ultima direzione: il primo... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il potere delle toghe sovrasta gli altri e mina i legami tra democrazia e legge

Piantedosi avvisa: chi usa la violenza per opporsi al potere mina i fondamenti della democrazia.Il presidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Piantedosi, ha lanciato un monito chiaro e deciso contro l’uso della violenza come...

Il potere autoreferenziale delle togheLe parole di Nordio non nascono dal nulla, ma affondano le radici in quel groviglio di rivelazioni emerso con la vicenda Palamara Con l'approssimarsi...

Contenuti e approfondimenti su Il potere delle toghe sovrasta gli....

Temi più discussi: Silvia Albano: Invece della magistratura va riformata la giustizia; La riforma Nordio non riguarda la Giustizia, ma il potere; Referendum sulla Giustizia, in campo le toghe per il Sì: Oggi le persone semplici rischiano più dei boss; Referendum, Benedetta Tobagi: Un voto contro i depistaggi, per la verità.

Toghe, il sì alla riforma e lo scoop su Vassalli: «Dividere pm e giudici»«Mi sta dicendo, in poche parole, che la volontà del Parlamento non è sovrana?», chiede il giornalista inglese Torquil Dick Erickson. «È una ... ilmattino.it

Il potere autoreferenziale delle togheCon l'approssimarsi del referendum costituzionale sulla giustizia, previsto per il prossimo 22-23 marzo, il clima politico si è inevitabilmente surriscaldato. Al centro della tempesta sono finite le ... ilgiornale.it

Il potere sovversivo della letteratura anche in tempo di guerra: il messaggio della scrittrice iraniana Azar Nafisi @azarnafisi @adelphiedizioni Ne scrive @fortelettrice x.com

Sellerio. . Il rapporto con il potere: Daniele Mencarelli racconta e legge da “Quattro presunti familiari”. #sellerio #mencarelli #libri #libriblu - facebook.com facebook