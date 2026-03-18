Gli Altri Percorsi di Davide Enia Un ’Autoritratto’ contro la mafia

Venerdì sera, al Teatro Manzoni di Monza, Davide Enia ha portato in scena “Altri Percorsi”, uno spettacolo che si presenta come un autoritratto collettivo e intimo. L’attore ha raccontato di una comunità che deve fare i conti con la presenza costante della criminalità organizzata, affrontando temi legati alla memoria e alla lotta contro il male.

Davide Enia calca “Altri Percorsi“ al Teatro Manzoni di Monza, proponendo venerdì sera l’autoritratto intimo e collettivo di una comunità costretta a convivere con la continua manifestazione del male. “Autoritratto“ è lo spettacolo dell’anno, vincitore di due Oscar del teatro italiano, cioè due premi Ubu, nelle categorie miglior attore e nuovo testo italiano. Il lavoro parte dalla cronaca delle stragi di mafia, intorno alla quale Davide Enia costruisce un’intelaiatura biografica. In considerazione dell’alto valore artistico, culturale, formativo dello spettacolo, il Teatro Manzoni ha deciso di attivare una promozione speciale per le scuole: biglietto a 6 euro per gli studenti e ingresso gratuito per un docente ogni 10 studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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