I David di Donatello 2026 sono stati consegnati ieri sera durante una cerimonia a Roma. La giuria ha deciso i premi in diverse categorie, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore. La serata è stata segnata anche dalla consegna di premi speciali e dalle esibizioni di artisti ospiti. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso presente in sala e ha visto anche momenti di confronto tra i partecipanti.

I David di Donatello 2026 sono stati consegnati ai vincitori ieri sera. Proprio loro, quei premi poco appetibili a livello televisivo di cui si parla non tanto per il prestigio, quanto perchè sono diventati l’emblema del fastidioso “circoletto” di cui si lamentano alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Ed in effetti un circoletto c’è. Basta dare un’occhiata alla giuria e al suo regolamento. La Giuria dei David di Donatello. Il cuore dei David di Donatello risiede nella Giuria, la cui composizione si amplia e varia di anno in anno. Ne fanno parte in primis i componenti dell’Assemblea dei Soci dell’Accademia – presieduta dalla fondatrice Piera Detassis e formata anche da rappresentanti A.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giuria dei David di Donatello: in effetti un ‘circoletto’ c’è!

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