Dopo il Circoletto la Congregazione! Castellitto contro i David di Donatello

Dopo il termine “Circoletto”, viene menzionata anche “la congregazione” come nuovo nome associato al gruppo. La modifica viene attribuita a Sergio Castellitto, attore coinvolto nella discussione. La notizia si riferisce a una vicenda legata a un commento di Giuliana De Sio, senza dettagli su eventuali conseguenze legali o altre implicazioni. La narrazione si concentra sui nomi e sui protagonisti coinvolti.

Il “ circoletto ” di Giuliana De Sio adesso sembrerebbe avere un nuovo nome: la congregazione. Un nome più serio, che viene del resto da un attore impegnato come Sergio Castellitto, ma il succo quello resterebbe. Intervistato a Roma durante la presentazione della nuova serie HBO Max In utero, in arrivo il prossimo 8 maggio e scritta dalla moglie Margaret Mazzantini con lui come protagonista, l’attore ha puntato il dito contro i David di Donatello. A chi gli chiedeva se fosse d’accordo con il movimento #siamoaititolidicoda – che chiede ai candidati di boicottare l’edizione dei David prevista il prossimo 6 maggio per lanciare un grido d’aiuto...🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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