Domani prende il via il Giro d’Italia, con uno dei corridori più attesi alla partenza. Giulio Ciccone ha dichiarato che la condizione è buona e che l’obiettivo principale sarà conquistare vittorie di tappa. Il ciclista si prepara a sfruttare le numerose occasioni che il percorso offrirà durante la corsa. La sua presenza tra i favoriti è ormai consolidata, con l’intenzione di mettersi in evidenza nelle tappe che si svolgeranno nelle prossime settimane.

È sicuramente uno dei corridori più attesi alla partenza del Giro d’Italia che inizia domani. Giulio Ciccone si presenterà ai nastri di partenza con l’obiettivo principale di puntare ai successi di tappa. In casa Lidl-Trek dovrebbe infatti curare la classifica generale il canadese Derek Gee-West. L’ultima vittoria di Ciccone nella Corsa Rosa risale al 2022, quando si impose in fuga a Cogne. Da non escludere la possibilità di provare ad inserirsi nella lotta per la Maglia Azzurra di miglior scalatore, come già fatto nel 2019. Ciccone ai microfoni di Spazio Ciclismo commenta: “ Mi sento bene. Quest’anno il calendario è stato un po’ diverso e ho già fatto due periodi in altura.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone: “La condizione è buona. Punterò alle vittorie di tappa, avremo tante occasioni per provarci”

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