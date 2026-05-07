Cosa: Annunciata la produzione italiana di Amélie – Il Musical, trasposizione teatrale del celebre film culto, con protagonista Giulia Ottonello.. Dove e Quando: Lo spettacolo sarà in tour nei principali teatri italiani durante la stagione teatrale 20262027 (date in via di definizione).. Perché: Per immergersi in una favola moderna e sognante, un inno alla gentilezza e alle piccole cose, arricchito da una straordinaria interpretazione vocale e attoriale.. Il fascino senza tempo delle strade parigine e la poesia delle piccole scoperte quotidiane si preparano a conquistare i palcoscenici italiani. L’amatissimo film culto di Jean-Pierre Jeunet, che nei primi anni Duemila ha ridefinito l’estetica della commedia romantica europea, rinasce sotto una nuova veste teatrale con l’arrivo di Amélie – Il Musical.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Giulia Ottonello è Amélie nel nuovo atteso musical

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