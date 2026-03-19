Due giorni di bel tempo poi nel weekend è atteso un nuovo peggioramento

Dopo due giorni di sole e cielo sereno, nel fine settimana è previsto un nuovo peggioramento del tempo. La regione si mantiene stabile oggi e domani grazie all’alta pressione che si estende sull’Europa centrale. Tuttavia, le previsioni indicano che le condizioni potrebbero cambiare nel corso del weekend, portando pioggia e un calo delle temperature.

Tempo generalmente stabile sulla nostra regione tra oggi e domani, per la rimonta dell’alta pressione sull’Europa centrale. Nel fine settimana correnti orientali un po’ più umide porteranno un aumento della nuvolosità ma scarse precipitazioni. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 19 marzo 2026 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo qualche temporaneo passaggio nuvoloso nelle ore pomeridiane. Temperature: Minime in calo (36°C), massime in aumento (1619°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord-est. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Meteo, breve perturbazione in arrivo. Poi torna il bel tempo per un weekend mite e stabileUna veloce e debole perturbazione scorrerà sulla Provincia di Rimini nella giornata di giovedì, distribuendo qualche pioggia che tenderà ad... Previsioni meteo, weekend di bel tempo, poi attesa ondata di gelo: quando arriverà il freddoLe previsioni meteo dell'ultimo weekend dell'anno: tempo stabile sull'Italia sabato 27 dicembre e domenica 28, poi però verso la fine del 2025... Anche questo Weekend non andremo a Roma a trovare @lorenzodemutiis Una selezione di notizie su Due giorni Temi più discussi: Due giorni di bel tempo, ma sabato 21 torna la pioggia: le previsioni meteo; Due giorni di bel tempo, poi nel weekend è atteso un nuovo peggioramento; A Macomer due giorni bellissimi, con gli eventi DCP impreziositi dalla presenza di oltre 300 studenti; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Due giorni di bel tempo, poi nel weekend è atteso un nuovo peggioramentoNel fine settimana correnti orientali un po' più umide porteranno un aumento della nuvolosità ma scarse precipitazioni. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali ... bergamonews.it Un bel giorno, recensione: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele una certezza tra alchimia e sorrisiDe Luigi e Raffaele tornano a condividere il set in una commedia familiare dai toni romantici che cerca di trasmettere anche un messaggio importante ... libero.it Ciao! Andrò a Strasburgo a maggio. X due giorni. E mi piacerebbe visitare qualche altro paese oltre a Strasburgo e Colmar. Per gli spostamenti sono fattibili autobus e treni - facebook.com facebook Tre eventi internazionali in due giorni trasformano Trieste in un laboratorio della nuova connettività europea, dove si intrecciano integrazione dei Balcani, cooperazione centro-europea e strategie indo-mediterranee legate al corridoio Imec x.com