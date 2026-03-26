Giulia Ottonello il coraggio di restare | Oggi so chi sono e non ho più paura di ricominciare
Giulia Ottonello, nota per aver vinto Amici e per la sua carriera nei musical, ha parlato della sua esperienza personale e professionale. In un'intervista, ha spiegato come nel tempo abbia acquisito maggiore consapevolezza di sé e superato le paure legate a ricominciare. La cantante ha descritto il suo percorso, tra successi e sfide, sottolineando il suo impegno nel mondo dello spettacolo.
Ci sono vite che non seguono una linea retta, ma si muovono per strappi, ritorni, deviazioni improvvise. Vite in cui il successo arriva presto, quasi troppo, e poi lascia spazio a un tempo più lungo, più silenzioso, in cui bisogna imparare a restare. Restare dentro le proprie fragilità, dentro le domande senza risposta, dentro quella sensazione sottile di smarrimento che non si può aggirare, solo attraversare. Giulia Ottonello appartiene a questa traiettoria. E oggi, mentre il suo presente si riempie di palchi, repliche, nuovi progetti, non c’è traccia di trionfalismo nel suo racconto. Piuttosto, emerge una consapevolezza conquistata lentamente, quasi controvento. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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