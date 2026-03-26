Giulia Ottonello il coraggio di restare | Oggi so chi sono e non ho più paura di ricominciare

Giulia Ottonello, nota per aver vinto Amici e per la sua carriera nei musical, ha parlato della sua esperienza personale e professionale. In un'intervista, ha spiegato come nel tempo abbia acquisito maggiore consapevolezza di sé e superato le paure legate a ricominciare. La cantante ha descritto il suo percorso, tra successi e sfide, sottolineando il suo impegno nel mondo dello spettacolo.