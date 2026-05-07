Giulia Galli talento in corsa | dallo Scudetto alla NXGN la nuova stella della Roma femminile

Giulia Galli, 18 anni, ha conquistato il titolo di campione con la squadra femminile della Roma e ha ricevuto la nomina nella lista NXGN. La giovane calciatrice sta emergendo come una delle promesse del calcio femminile italiano, con una crescita rapida nel corso dell’ultimo anno. La sua carriera sta attraversando un momento di svolta importante, con molte attenzioni da parte di addetti ai lavori e tifosi.

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