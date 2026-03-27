Anche il Napoli si aggiunge alla corsa | accelerata per la stella della Serie A

Il Napoli si inserisce nella trattativa per un giocatore in prestito dal Cagliari, attualmente di proprietà dell’Atalanta. La società partenopea ha manifestato interesse, mentre l’Atalanta richiede una cifra elevata per la cessione. La concorrenza include anche Juventus e Inter, con diversi club inglesi pronti a proporre offerte superiori. La trattativa si svolge in un contesto di forte competitività tra le squadre coinvolte.

Palestra piace al Napoli, ma l’Atalanta chiede una cifra importante e la concorrenza è spietata. Secondo quanto rivela Nicolò Schira, l’esterno del Cagliari in prestito dai bergamaschi interessa anche a Juventus e Inter, con diversi club inglesi pronti a offrire cifre superiori. Palestra-Napoli: tre big italiane e la minaccia Premier. Il mercato estivo si preannuncia infuocato per l’esterno destro. Juventus, Napoli e Inter hanno tutte messo gli occhi su Palestra, il giocatore che secondo Schira vanta più estimatori in circolazione. L’Atalanta però non intende fare sconti: per strappare il calciatore servono risorse considerevoli. La vera minaccia per i club italiani arriva dalla Premier League, dove diversi team hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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