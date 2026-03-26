Giulia Galli, giovane calciatrice del settore giovanile di una squadra di calcio femminile, è stata inserita nella lista NXGN 2026 pubblicata dal sito Goal. La formazione femminile della società di calcio ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale, confermando la propria crescita e il successo del settore giovanile. La classifica presenta alcune delle giocatrici più promettenti del calcio femminile mondiale.

Il vivaio della Roma Femminile si conferma ancora una volta un’eccellenza riconosciuta anche all’estero: nell’edizione NXGN 2026, la classifica del sito Goal.com che premia ogni anno le 25 eccellenze nonché giovani promesse del calcio femminile Under-19 del pianeta, quest’anno tra i talenti è spuntato il nome di Giulia Galli. L’attaccante giallorossa, inserita nella posizione numero 22, è l’unica calciatrice italiana nella classifica. Giulia Galli, un talento precoce e un orgoglio romano. Giulia Galli, classe 2008, circola negli ambienti capitolini già da molto tempo. Cresciuta nel settore giovanile della Roma, ha attratto l’attenzione degli addetti ai lavori grazie alla sua tecnica sopraffina oltre che a una fisicità imponente (è alta circa 1,77 m). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - NXGN 2026, Giulia Galli tra le promesse del calcio femminile

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Giulia Galli inserita da GOAL tra le 25 migliori giovani promesse del calcio femminile nate a partire dal 1 gennaio 2007. #RagazzeGiallorosse #ASRomaFemminile x.com

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