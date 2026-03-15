Durante la Biennale a Venezia, si è verificata una spaccatura all’interno del governo con Salvini che ha criticato un collega di partito, accusandolo di aver sbagliato. Fratelli d’Italia ha risposto compatto, difendendo il suo rappresentante. La discussione ha attirato l’attenzione sui rapporti interni alla maggioranza e sull’unità del partito.

VENEZIA - Salvini bacchetta il collega di governo e Fratelli d’Italia fa quadrato intorno al suo uomo. La presenza del Padiglione della Russia alla Biennale di Venezia continua a scuotere la politica nazionale, con un braccio di ferro dall’epilogo attualmente difficile da prevedere. In questo contesto, il Movimento 5 Stelle chiede che il ministro vada in Parlamento a riferire. Alessandro Giuli e Pierangelo Buttafuoco, ministro della Cultura il primo e direttore della Biennale il secondo, ex colleghi al Foglio, il giornale fondato da Giuliano Ferrara, restano entrambi su posizioni contrapposte e molto distanti. Il ministro, per altro, ha... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, frattura nel governo. Salvini: «Giuli sbaglia»

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Temi più discussi: Giuli contro Buttafuoco: Il governo non voleva la Russia alla Biennale; Biennale e Russia, il ministro Giuli: L’arte non è libera quando è scelta da un’autocrazia; Biennale, il Ministero: Dateci le carte sui rapporti con Mosca. Giuli pensa agli ispettori; Biennale senza pace. Appello dell’Ucraina: Escludete la Russia.

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#Biennale: Terzi (FdI), da Giuli posizione di buon senso = (AGI) - Roma, 14 mar. - "La posizione del ministro della Cultura, Alessandro @Giuli, riguardo l'ammissione della Federazione russa alla 61esima Esposizione Internazionale d'Arte e' di buon senso e ris x.com