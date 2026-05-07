Durante un intervento ai microfoni di Sky Tg24, il ministro della Cultura ha commentato la situazione alla Biennale di Venezia 2026, affermando che invece di concentrarsi sull’arte, si discute di questioni politiche legate a presunti comportamenti di alcuni artisti e figure coinvolte. In particolare, ha criticato un post pubblicato da un artista, interpretandolo come un’autocritica per l’assenteismo. La discussione si è poi spostata sui temi legati alla gestione dell’evento culturale.

“Alla Biennale a Venezia si doveva parlare di arte, invece si parla di arte di regime”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenuto ai microfoni di Sky Tg24. “Un accordo fatto alle spalle del governo. La premier ha chiarito che non siamo d’accordo, ma la Biennale è autonoma. In generale credo sia stata un’occasione mancata”, ha aggiunto. “Andrò a Venezia per visitare con piacere il padiglione dell’Italia”, ha detto ancora Giuli. “Non so se ci sarà Buttafuoco, gli ho scritto un messaggio di dissenso ma non ho avuto risposta”, ha aggiunto. “Post Salvini? Sembrava autocritica al suo assenteismo”. “Quando l’ho visto ho pensato che fosse Salvini che fa autocritica”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, scintille Giuli-Salvini. Il ministro della Cultura: “Con suo post pensavo facesse autocritica al suo assenteismo”

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