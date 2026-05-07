Il ministro della Cultura ha confermato che visiterà il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia entro la fine di maggio. Durante un intervento, ha affermato che sarebbe stato possibile avviare un confronto sulla questione russa nel contesto della mostra. La visita rappresenta un impegno ufficiale del rappresentante del governo alla manifestazione artistica veneziana. La presenza è prevista entro il mese in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro della Cultura visiterà il Padiglione Italia entro maggio. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato che sarà presente a Venezia entro la fine di maggio per visitare il Padiglione Italia della Biennale. Durante il suo intervento a Sky Tg24 Live a Roma, il ministro ha dichiarato di voler “rendere omaggio all’arte italiana e all’Italia”, confermando così la sua partecipazione all’evento culturale. Giuli ha poi lanciato una frecciata al presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, affermando: “Non so se sarà presente, forse avrà altri impegni”. Il ministro ha inoltre rivelato di aver inviato una lettera a Buttafuoco per esprimere il proprio dissenso in modo rispettoso, senza però ricevere alcuna risposta.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giuli conferma la visita alla Biennale di Venezia: “Si poteva aprire un dialogo sulla questione russa”

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