Biennale Venezia Giuli attacca Buttafuoco | Sbagliato aprire il padiglione russo ha fatto un pasticcio

Il ministro della Cultura ha criticato la decisione del presidente della Biennale di Venezia di riaprire il padiglione della Russia, definendola un’azione sbagliata e un pasticcio. La questione riguarda la ripresa delle esposizioni legate alla Russia, che ha suscitato dure reazioni da parte di alcuni rappresentanti istituzionali. La decisione di riaprire il padiglione è stata presa nonostante le polemiche e le controversie legate alla situazione internazionale.

Per il ministro della Cultura Alessandro Giuli il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco "ha fatto un pasticcio" decidendo di riaprire il padiglione della Russia. La versione della Fondazione dopo l'ispezione del MiC: "Nessun invito formale a Mosca".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Biennale Venezia 2026, Giuli contro Buttafuoco e il padiglione russoAncora polemica per la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026. Biennale, Giuli non parteciperà all’inaugurazione. Le polemiche per il padiglione russo, Buttafuoco tira dritto: «Non escludiamo nessuno»Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà all’inaugurazione della Biennale d’Arte di Venezia, prevista per il 9 maggio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I sessanta giorni che hanno sconvolto la Biennale; Rivoluzione alla Biennale: lascia la Giuria, anche Russia e Israele per i premi; Si dimette in blocco la giuria internazionale della Biennale di Venezia; Tra polemiche, ispettori e politica la Biennale d'Arte va verso l'inaugurazione di sabato prossimo. Rivoluzione alla Biennale: lascia la Giuria, anche Russia e Israele per i premiLa comunicazione della Fondazione all'indomani della visita degli ispettori del Mic. Nascono due 'Leoni dei visitatori', anche Russia e Israele per i premi (ANSA) ... ansa.it Biennale, il verbale degli ispettori del Mic. Il padiglione russo chiuso al pubblico per le sanzioniLa relazione degli emissari del ministero mandati a Venezia il 29 e 30 aprile. La fondazione alle giurate che avevano escluso Israele e Russia: Rischiate di ... repubblica.it Caso Biennale d'Arte di Venezia. Nessun invito formale a Mosca da parte della fondazione. Lo rivela la relazione degli ispettori del Ministero della cultura, che sarà consegnata domani a Palazzo Chigi. facebook Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo x.com