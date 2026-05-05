Una nuova squadra al vertice della Federcalcio italiana si è formata con l’elezione di Giovanni Malagò come presidente. Tra i membri figura Sara Gama, ex capitana della Juventus e ora dirigente, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Inoltre, Tardelli è stato nominato ambasciatore per la nazionale azzurra. La presenza di questi nomi segna un cambiamento nella struttura dirigenziale dell’organizzazione calcistica nazionale.

Sara Gama, classe 1989, ex calciatrice e oggi dirigente, sarà dunque la vicepresidente nella Figc di Giovanni Malagò. Marco Tardelli, invece, potrebbe assumere il ruolo di ambasciatore del calcio italiano nel mondo, contribuendo a rilanciare l’immagine degli azzurri Giovanni Malagò accelera s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Squadra di Malagò da presidente Figc, ex capitana Juventus Sara Gama vicepresidente, Tardelli ambasciatore per gli azzurri

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