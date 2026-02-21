roma femminile capitan giugliano punta la vetta della classifica marcatrici

Giugliano segna il gol decisivo e porta il Roma femminile in testa alla classifica marcatori. La squadra di Rossettini si concentra sulla prossima sfida contro l’Inter a Milano, con solo tre punti che la dividono dalla seconda posizione. La calciatrice ha dimostrato grande determinazione in questa stagione, conquistando il pubblico con le sue prestazioni. Manca poco alla partita che potrebbe definire gli equilibri in classifica. La partita si avvicina, i tifosi attendono con entusiasmo.

Le ragazze di Rossettini si preparano allo scontro al vertice di Milano contro l’ Inter, con appena 3 punti a separare prima e seconda della classe. Dopo il pareggio contro il Napoli, la vittoria è l’unica medicina in grado di cementare il vertice della classifica di Serie A e staccare l’Inter per guadagnare un po’ di respiro. Scalpita la capitana Manuela Giugliano, che fino ad ora sta giocando una delle migliori stagioni in carriera: da mezz’ala, la calciatrice veneta occupa la terza posizione della classifica marcatrici e sta guidando la Roma verso il sogno scudetto. Leader indiscussa. Manuela Giugliano è la leade r indiscussa della squadra e, oltre alle doti temperamentali, sono i dati a parlare per lei. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

