Il Giro d’Italia 2026 vede al via 41 corridori italiani, un numero che supera il record stabilito nel 2024. Tra questi, quattro sono provenienti dalla Toscana, con tre di loro già partecipanti in edizioni passate e uno al suo debutto assoluto. La presenza di questi atleti toscani rappresenta un elemento di interesse nel panorama della corsa, che si svolge quest’anno tra diverse regioni italiane.

Firenze, 7 maggio 2026 – Dei 41 corridori italiani (minimo storico per aver battuto quest’anno il record di 43 del 2024) presenti al Giro d’Italia 2026, quattro sono i toscani, con un terzetto che vanta già esperienze della corsa rosa e un debuttante che corona il suo sogno. Il ‘veterano’. Il “veterano” è il livornese Diego Ulissi in maglia XDS Astan Team per il quale quello che parte dalla Bulgaria è il tredicesimo Giro (il primo fu nel 2011). Ulissi può vantare anche ben otto successi di tappa e il suo obbiettivo anche questa volta è quello di andare a caccia di una tappa. Si è detto fiducioso, proverà ad attaccare nelle tappe a lui più congeniali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giro d’Italia, quattro toscani al via. Tra veterani e debuttanti, ecco chi sono i ‘nostri’ corridori al via

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