Sanremo al via chi sono i big e gli ospiti toscani della 76°edizione

Carlo Conti, noto conduttore toscano, ha deciso di aprire la 76ª edizione del Festival di Sanremo, causando grande attesa tra il pubblico. La serata inizierà alle 20.40 e vedrà il conduttore salire sul palco con il suo stile riconoscibile. La presenza di ospiti toscani e di artisti nazionali si aggiunge alla lunga tradizione della manifestazione. La serata si preannuncia ricca di musica e sorprese.

È tutto pronto. Alle 20.40 di stasera prenderà il via la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ad aprire la kermesse musicale più longeva del paese sarà il conduttore e direttore artistico Carlo Conti che sul palco porterà la sua toscanità. “Porto sul palco dell’Ariston la mia fiorentinità, la mia voglia di scherzare e l’ironia toscana che a volte non è compresa – così il conduttore fiorentino ai microfoni di Radio Toscana – Capita con altre persone di dover spiegare e far capire se stiamo scherzando o meno, ma anche questo è il bello. È la nostra leggerezza”. Ma quali sono, tra partecipanti e ospiti, i toscani presenti al festival 2026? Tra i volti “storici” della musica toscana (e italiana) c’è sicuramente Marco Masini che si presenta in gara insieme al rapper Fedez con il brano “Male Necessario”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sanremo 2026, tutti gli ospiti della 76esima edizione del FestivalSanremo 2026, tutti gli ospiti della 76esima edizione del Festival Sotto le luci dell’Ariston, tra l’attesa che vibra nell’aria e l’emozione che solo Sanremo sa regalare, prende il via una nuova, attesissima edizione del Festival.

Sanremo 2026 al via: scaletta dei 30 Big e ospiti della prima serataSanremo 2026 inizia con entusiasmo, dopo che la produzione ha confermato la presenza di 30 Big e numerosi ospiti internazionali.

