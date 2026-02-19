Cassano contro i veterani della Roma | ecco chi sono gli epurati di Fantantonio

Cassano critica i veterani della Roma, accusandoli di essere inutili e di creare problemi in squadra. Ha detto chiaramente che bisogna lasciare andare quattro o cinque giocatori più anziani, puntando su giovani più energici e motivati. Secondo lui, alcuni di questi giocatori sembrano più attenti a recitare un ruolo che a giocare bene. La sua proposta mira a rivoluzionare il gruppo e a portare rinnovamento. La questione sui giocatori da escludere continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

L'ex fantastista ha parlato dei giocatori che i giallorossi dovrebbero mettere alla porta per fare il salto di qualità. Fra i citati alcune colonne portanti della squadra degli ultimi anni "Mettere alla porta quattro, cinque giocatori. Serve gente giovane, forte, non questi sceneggiatori". Così ha parlato Antonio Cassano al Messaggero riferendosi a cosa servirebbe alla Roma per un salto di qualità. Mai banale e sempre sopra le righe Fantantonio, che spera nel quarto posto dei giallorossi ma a cui suggerisce di privarsi di diversi senatori, secondo lui non utili alla causa. Un argomento spinoso, quello dei rinnovi, che a Trigoria stanno affrontando già da tempo.