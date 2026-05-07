Ad Alessandria si svolge una mostra dedicata al Giro d’Italia, ospitata a Palazzo Monferrato, che ripercorre la storia di questa competizione ciclistica e le figure che l’hanno resa celebre. Tra i tanti aspetti trattati si trova la figura di un atleta locale che vinse la maglia rosa nella città e come un personaggio storico abbia contribuito alla nascita della corsa a tappe più famosa del ciclismo.

? Cosa scoprirai Chi è l'atleta locale che vinse la maglia rosa ad Alessandria?. Come ha influenzato Carlo Cavanenghi la nascita del Giro d'Italia?. Quali leggende del ciclismo troverai tra i pannelli di Palazzo Monferrato?. Perché la Camera di Commercio punta sul Giro per il turismo?.? In Breve Mostra aperta a Palazzo Monferrato fino al 2 agosto prossimo.. Presenza dell'ex vincitore Franco Balmamion all'inaugurazione di mercoledì 6 maggio.. Focus su Giorgio Zancanaro, vincitore di tappa ad Alessandria nel 1967.. Gian Paolo Coscia punta su visibilità mediatica e nuovi rapporti commerciali.. Alle ore 18 di oggi, mercoledì 6 maggio, Palazzo Monferrato ospiterà l’inaugurazione della mostra dedicata al legame tra Alessandria e il Giro d’Italia, in vista della tredicesima tappa prevista per il 22 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia ad Alessandria: miti e leggende a Palazzo Monferrato

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