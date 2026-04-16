Domani sera alle 20.30, nella sala convegni del Castello di Colloredo di Monte Albano, si terrà un evento dedicato alle storie popolari legate ai terremoti. La serata vedrà la partecipazione della dottoressa Luisa Chiap, che parlerà di come antiche leggende e segnali naturali venivano usati per interpretare i terremoti. L'iniziativa si concentra sulla relazione tra il folklore e le spiegazioni popolari di questi eventi naturali.

Domani sera, alle ore 20.30, la sala convegni del Castello di Colloredo di Monte Albano ospiterà un approfondimento dedicato al folklore sismico, con l’intervento della dottoressa Luisa Chiap. L’incontro, intitolato Chi previde il terremoto, esplorerà l’insieme di leggende, miti e credenze popolari che cercavano di interpretare i movimenti del suolo prima dell’avvento della sismologia moderna, concentrandosi in particolare sulla connessione tra segnali premonitori, comportamento degli animali e osservazioni astronomiche. A partecipare alla serata ci saranno anche lo scrittore Paolo Paron e il musicista Aureliano Perozzi, che fornirà alcuni intermezzi musicali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miti e segnali: come le leggende spiegavano i terremoti

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