Il Giro d'Italia 2026 ha segnato il suo debutto con una notizia che ha attirato l'attenzione. La squadra Lotto-Intermarché ha comunicato di aver riscontrato una contaminazione interna che ha portato alla esclusione di uno dei propri atleti. La notizia è stata resa nota poco dopo l'inizio della competizione, senza ulteriori dettagli sulla natura del problema o sulle conseguenze.

Roma, 6 maggio 2026 - Neanche il tempo di cominciare, che il Giro d'Italia 2026 propone già il primo giallo, anche se forse il colore indicato sarebbe un altro: la Lotto-Intermarché è alle prese con una contaminazione interna che ha già mietuto una 'vittima'. La contaminazione che ha colpito la Lotto-Intermarché. Si tratta di Liam Slock, costretto a rinunciare a quella che sarebbe stata la sua prima Corsa Rosa e rimpiazzato da Joshua Giddings. Secondo quanto riportato da WielerFlits, tutto nasce dalla Famenne Ardenne Classic 2026 e dal passaggio in gara di alcune mandrie e trattori. La fitta pioggia non ha aiutato la situazione, creando una fanghiglia composta da terra ma anche dallo sterco degli animali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, è allarme in casa Lotto-Intermarché: preoccupa una contaminazione

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