Colpa delle feci di mucca | dito puntato in Belgio la Lotto Intermarché con 5 uomini alla presentazione del Giro d’Italia

In Belgio, durante la presentazione delle squadre del Giro d’Italia 2026 tenutasi a Burgas, sono saliti sul palco solo cinque uomini della Lotto Intermarché. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha annunciato ufficialmente le squadre partecipanti alla gara che partirà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. La presenza ridotta dei rappresentanti della squadra ha attirato l’attenzione dei presenti.

Soltanto cinque uomini della Lotto Intermarché sono saliti sul palco del teatro di Burgas, dove oggi pomeriggio ha avuto luogo la presentazione delle squadre in vista del Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. Formazione belga decimata a due giorni dal via della Corsa Rosa: mancavano tre atleti, tra cui il quotato belga Arnaud De Lie, tra l’altro dopo che Joshua Giddings ha sostituito Liam Slock all’ultimo minuto. Il motivo? Tutto lascia pensare al contagio avvenuto alla Famenne Ardenne Classic, corsa di un giorno andata in scena domenica scorsa: in Belgio si parla del Campylobacter, un batterio presente nell’intestino degli animali.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - “Colpa delle feci di mucca”: dito puntato in Belgio, la Lotto Intermarché con 5 uomini alla presentazione del Giro d’Italia Notizie correlate Giro d'Italia 2026, è allarme in casa Lotto-Intermarché: preoccupa una contaminazioneRoma, 6 maggio 2026 - Neanche il tempo di cominciare, che il Giro d'Italia 2026 propone già il primo giallo, anche se forse il colore indicato... Giro d'Italia -2: oggi in Bulgaria la presentazione delle squadreAppuntamento oggi a partire dalle 18 (le 17 in Italia) all’Open Air Theatre di Burgas, sulla costa bulgara del Mar Nero, per la presentazione delle... Contenuti di approfondimento Colpa delle feci di mucca: dito puntato in Belgio, la Lotto Intermarché con 5 uomini alla presentazione del Giro d’ItaliaSoltanto cinque uomini della Lotto Intermarché sono saliti sul palco del teatro di Burgas, dove oggi pomeriggio ha avuto luogo la presentazione delle ... oasport.it Giro d'Italia 2026, è allarme in casa Lotto-Intermarché: preoccupa una contaminazioneTutto nasce alla Famenne Ardenne Classic 2026, vinta da De Lie, uomo di punta della formazione belga: Slock è costretto a saltare la Corsa Rosa, mentre per gli altri regna l'ottimismo ... sport.quotidiano.net