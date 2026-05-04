Bari blocchi stradali per San Nicola | ecco le zone chiuse dal 5 maggio

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, a partire dal 5 maggio, alcune strade del centro Murattiano saranno chiuse al traffico per le celebrazioni di San Nicola. Le vie interessate resteranno pedonali tra il 7 e il 9 maggio, modificando gli itinerari di alcune linee di autobus gestite da AMTAB e STP. La chiusura temporanea coinvolgerà diverse zone centrali, influenzando gli spostamenti dei cittadini durante i giorni di festa.

? Cosa scoprirai Quali vie del centro Murattiano diventeranno pedonali tra il 7 e il 9 maggio?. Come cambierà il percorso dei bus AMTAB e STP durante le celebrazioni?. Dove potranno sostare i veicoli con contrassegno per disabilità in questi giorni?. Quali restrizioni colpiranno i mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate nel centro?.? In Breve Blocco mezzi sopra 3,5 tonnellate tra via Capruzzi e lungomare dal 7 al 10 maggio.. Bus AMTAB circolano in via Piccinni il 7, 8 e 9 maggio.. Sosta disabili garantita in Piazza Gramsci e Via Dalmazia dal 7 al 10 maggio.. Bus STP effettuano salita e discesa in Corso De Tullio lato mare.. Dal 5 al 17 maggio la città di Bari cambia volto per le celebrazioni del Santo Patrono, con una serie di blocchi stradali e divieti di sosta che interesseranno il cuore del centro urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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