Giro d' Italia 2026 Vingegaard | Un onore essere qui

Il Giro d'Italia 2026 si avvicina, e tra i protagonisti c’è il ciclista danese che ha espresso entusiasmo per la sua prima partecipazione alla corsa rosa. Con il peso delle aspettative e le speranze di conquistare la Tripla Corona, si prepara ad affrontare le sfide di questa edizione. La sua presenza ha già suscitato grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori, che attendono di vedere come si comporterà in questa grande corsa.

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Roma, 7 maggio 2026 - Il peso dei favori del pronostico interamente sulle proprie spalle, ma anche il traguardo all'orizzonte di poter completare la Tripla Corona: Jonas Vingegaard sarà l'uomo più atteso del Giro d'Italia 2026, per un debutto assoluto che entusiasma tutte le parti in causa. In primis proprio il danese, apparso tra i più elettrici alla vigilia dell'inizio della Corsa Rosa. Le dichiarazioni di Vingegaard. Intercettato dai microfoni di Spazio Ciclismo, il fuoriclasse della Visma-Lease a Bike ha parlato delle sensazioni che lo hanno accompagnato in questa lunga marcia di avvicinamento verso quello che sarà il primo grande obiettivo stagionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Vingegaard: "Un onore essere qui" Notizie correlate Jonas Vingegaard alla vigilia della Parigi-Nizza: “Spero di essere in forma, il grande obiettivo rimane il Giro d’Italia”Domani, domenica 8 marzo, si aprirà ufficialmente l’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza. Leggi anche: Giro d’Italia 2026: Pellizzari sfida Vingegaard. I favoriti e le tappe Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappe; Guida pratica al Giro d'Italia; Dove vedere il Giro d'Italia 2026? Scopri come seguire la corsa. Giro d’Italia 2026: la guida completa. Percorso, tv, favoriti, tutto ciò che serve da sapereIl Giro d’Italia 2026 si correrà da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di ... oasport.it Giro d’Italia 2026, la guida rapida: calendario, tappe, partecipanti e favoritiIl Giro d’Italia 2026 scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, con le prime tre tappe tra Nessebar, Burgas e Sofia, prima del trasferimento in Italia. La corsa rosa si concluderà domenica 31 maggio a ... ilfattoquotidiano.it Passaggio Giro d’Italia: la Regione stanzia 875mila euro per le strade - facebook.com facebook Dal 30 maggio @frankiehinrgmc in giro sui palchi di tutta Italia! LIVE: Link in Bio x.com