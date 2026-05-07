Giro d' Italia 2026 Vingegaard | Un onore essere qui
Il Giro d'Italia 2026 si avvicina, e tra i protagonisti c’è il ciclista danese che ha espresso entusiasmo per la sua prima partecipazione alla corsa rosa. Con il peso delle aspettative e le speranze di conquistare la Tripla Corona, si prepara ad affrontare le sfide di questa edizione. La sua presenza ha già suscitato grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori, che attendono di vedere come si comporterà in questa grande corsa.
Roma, 7 maggio 2026 - Il peso dei favori del pronostico interamente sulle proprie spalle, ma anche il traguardo all'orizzonte di poter completare la Tripla Corona: Jonas Vingegaard sarà l'uomo più atteso del Giro d'Italia 2026, per un debutto assoluto che entusiasma tutte le parti in causa. In primis proprio il danese, apparso tra i più elettrici alla vigilia dell'inizio della Corsa Rosa. Le dichiarazioni di Vingegaard. Intercettato dai microfoni di Spazio Ciclismo, il fuoriclasse della Visma-Lease a Bike ha parlato delle sensazioni che lo hanno accompagnato in questa lunga marcia di avvicinamento verso quello che sarà il primo grande obiettivo stagionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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