Giro d’Italia 2026 Vingegaard è il più pagato | Ganna primo italiano nella classifica degli stipendi

Il Giro d’Italia 2026 si sta preparando ad accogliere i migliori ciclisti, ma anche a mettere in luce le differenze negli ingaggi tra i vari atleti. Tra i corridori più pagati figura il danese, mentre il primo italiano in classifica degli stipendi è il campione che si trova in vetta tra i nostri rappresentanti. La competizione si presenta quindi anche come un confronto tra le diverse realtà economiche del ciclismo professionistico.

Il Giro d’Italia 2026 non sarà soltanto una sfida tra campioni sulle strade della Corsa Rosa, ma anche un confronto tra alcuni dei corridori più pagati del mondo. In cima alla classifica degli stipendi tra gli aletti presenti al via c’è Jonas Vingegaard, leader del Team Visma Lease a Bike, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. Il danese, due volte vincitore del Tour de France, si presenterà al Giro da Grande Favorito e anche da corridore più ricco della startlist. A livello mondiale, nella graduatoria degli stipendi riferiti al 2025, Vingegaard è preceduto solo da Tadej Pogacar e Primoz Roglic, assenti però dalla classifica dei partenti della Corsa Rosa.🔗 Leggi su Sportface.it

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