Per il Giro d’Italia 2026, il ciclista più pagato sarà il danese che corre per il Team Visma | Lease a Bike, con uno stipendio annuo di 4,5 milioni di euro. Questa cifra lo rende il corridore più ricco tra quelli iscritti alla corsa. I guadagni dei professionisti del ciclismo variano notevolmente, con alcuni contratti che raggiungono milioni di euro all’anno. La classifica degli stipendi mette in luce le differenze tra i vari atleti e i loro ingaggi.

Jonas Vingegaard sarà il ciclista più pagato al Giro d’Italia 2026. Il danese percepisce infatti 4,5 milioni di euro a stagione dal Team Visma Lease a Bike e per questo motivo correrà con l’epiteto di Paperon de’ Paperoni del gruppo. Il due volte vincitore del Tour de France è in assoluto il terzo corridore più remunerato al mondo: nella speciale classifica degli stipendi è preceduto soltanto dagli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic (attenzione: si parla degli emolumenti riferiti al 2025, la nuova graduatoria non è ancora stata svelata). Vingegaard non è l’unico atleta della top-10 dei guadagni che sarà presente alla Corsa Rosa: vedremo all’opera anche il britannico Adam Yates con i colori della UAE Emirates, che è nono nella graduatoria con un salario pari a 2,8 milioni di euro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, quanto guadagnano i corridori? La classifica degli stipendi

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