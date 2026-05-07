La Prefettura ha approvato i piani di sicurezza per la cronometro del Giro d’Italia 2026. La decisione riguarda i percorsi nelle zone di Massa e Carrara, dove sono state stabilite specifiche condizioni per garantire l’ordine durante la gara. La viabilità sarà modificata nei giorni dell’evento, con restrizioni al traffico e deviazioni temporanee. Questi interventi sono stati decisi per assicurare lo svolgimento della competizione in sicurezza.

? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità nei comuni di Massa e Carrara?. Quali condizioni ha imposto la Prefettura per il via libera?. Chi gestirà i dettagli tecnici degli incroci durante la gara?. Come verranno garantiti i flussi di traffico lungo il percorso?.? In Breve Sindaci di Massa e Fosdinovo e rappresentanti di Carrara e Montignoso al tavolo tecnico.. Primo confronto tra istituzioni e Rcs Sport Spa avvenuto lo scorso 15 aprile.. Gestione viabilità coinvolgerà Anas, Concessioni del Tirreno, Salt e servizi sanitari 118.. Questura convoca nuovo tavolo tecnico per definire dettagli incroci e strade secondarie.. Il prefetto Gaetano Cupello ha approvato ieri in Prefettura a Massa i piani di sicurezza per la decima tappa del Giro d’Italia, che il 19 e il 20 maggio 2026 porterà la cronometro tra Viareggio e il territorio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia 2026: via libera ai piani di sicurezza per la cronometro

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