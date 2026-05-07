Mancano poche settimane alla partenza del Giro d’Italia 2026, un evento che vede coinvolti numerosi ciclisti italiani. La rappresentanza del nostro Paese è la più numerosa tra le squadre partecipanti, con un numero consistente di atleti in gara. Le competizioni si svolgeranno su diverse tappe, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi e coinvolgendo numerosi team professionisti. La corsa promette di essere un appuntamento importante nel calendario ciclistico internazionale.

È tutto pronto. Sta finalmente per prendere il via l’avventura che terrà l’Italia del ciclismo con il fiato sospeso. Scatta domani e si concluderà domenica 31 maggio a Roma l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. La quota azzurra è la più numerosa all’interno di una startlist comprendente 184 ciclisti. I corridori nostrani si presentano al via con l’ambizione di recitare un ruolo da protagonisti per quanto concerne i vari obiettivi: lotta per il podio, maglia ciclamino e vittorie di tappa. Giulio Pellizzari è senza dubbio la punta di diamante della spedizione azzurra. Il corridore marchigiano sarà il capitano della Red Bull e da più parti indicato come il più credibile antagonista del super favorito Vingegaard e autorevole candidato per la conquista di uno dei gradini del podio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: tutti gli italiani in gara. La quota azzurra è la più numerosa

GIRO DE ITALIA 2026 | 10 favoritos a ganar la Maglia Rosa

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