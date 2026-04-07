La Scheldeprijs 2026 si avvicina con tutti gli italiani iscritti alla gara. Dopo il successo di Filippo Ganna a Waregem e un Giro delle Fiandre meno incisivo, la squadra azzurra si prepara a tornare in corsa. L’attenzione è puntata sulla presenza di alcuni corridori italiani, tra cui il leader della spedizione, che puntano a ottenere risultati significativi in una competizione tradizionalmente ricca di sfide.

Ad una settimana di distanza dal clamoroso finale che ha regalato a Filippo Ganna il meritato trionfo sul traguardo di Waregem e dopo un Giro delle Fiandre vissuto in tono minore è il momento di tornare ad essere protagonisti. I corridori italiani sono pronti per vivere lo Scheldeprijs in prima linea. Saranno dieci i ciclisti nostrani al via della classica belga, giunta all’edizione numero centoquattordici, che precede di pochi giorni l’immancabile appuntamento di domenica prossima con la terza Monumento della stagione, la Parigi-Roubaix del prossimo 12 aprile. Non si tratta certamente di un contingente numericamente rilevante ma certamente significativo dal punto di vista della qualità degli elementi presenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scheldeprijs 2026: tutti gli italiani in gara. Moschetti punta della spedizione azzurra

Milano-Sanremo 2026: tutti gli italiani in gara. Presenti trenta azzurri: Ganna la puntaManca ormai sempre meno alla prima Classica Monumento della stagione, la Milano-Sanremo 2026.

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: Mercoledì 8 aprile 2026 si corre la 114ª edizione dello Scheldeprijs, la "classica dei velocisti" con un percorso piatto di 205,2 km da Terneuzen a Schoten, in Belgio. Senza asperità - facebook.com facebook

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