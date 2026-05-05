Giro d’Italia 2026 | si parte dalla Bulgaria arrivo ancora a Roma | date e tappe
Il Giro d’Italia 2026, alla sua 109ª edizione, è stato ufficialmente annunciato. La corsa inizierà l’8 maggio in Bulgaria, con tre tappe nel paese, e si concluderà il 31 maggio a Roma. La competizione coprirà un percorso complessivo di 3459 chilometri, suddivisi in 50 tappe. La partenza dall’estero rappresenta un elemento di novità rispetto alle edizioni precedenti.
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