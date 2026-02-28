Tappa Arbatax-Nuoro del Giro di Sardegna 2026 | percorso orari diretta tv e favoriti per la classifica

La tappa Arbatax-Nuoro del Giro di Sardegna 2026 prevede un percorso studiato per i giovani ciclisti e si svolge con partenza ad Arbatax e arrivo a Nuoro. La gara si tiene oggi, con orari di partenza e arrivo definiti e la diretta televisiva assicurata. Tra i favoriti per la vittoria ci sono alcuni dei principali protagonisti del circuito.

Nell’analisi del Giro di Sardegna, la tappa Arbatax-Nuoro si presenta come il momento decisivo per chiarire la classifica, con un percorso pensato per i giovani scalatori ma capace di regalare sorprese anche ai battuti d’appalto della classifica generale. Il duello è aperto, e la frazione di 153,6 chilometri promette una resa dei conti tra i migliori della graduatoria. La quarta tappa mette in evidenza una lotta molto serrata: i primi quattro in classifica sono racchiusi in sei secondi. Nicolò Garibbo del Team Ukyo guida la graduatoria con un vantaggio di 4 secondi sul tandem composto da Gianmarco Garofoli e Filippo Zana, e di 6 secondi su Urko Berrade della Equipo Kern Pharma. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

