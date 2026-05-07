Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, con le prime tre tappe che si svolgeranno tra Nessebar, Burgas e Sofia. Dopo queste fasi, la corsa si sposterà in Italia, dove proseguirà con il percorso previsto nel calendario ufficiale. La gara vedrà la partecipazione di numerosi ciclisti, tra cui alcuni favoriti noti nel circuito internazionale. La competizione si concluderà in Italia, in una località ancora da definire.

Il Giro d’Italia 2026 scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, con le prime tre tappe tra Nessebar, Burgas e Sofia, prima del trasferimento in Italia. La corsa rosa si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Il percorso – che non appare particolarmente duro – propone un sostanziale equilibrio tra frazioni per velocisti, tappe mosse e montagna. Già nella prima settimana l’arrivo in salita del Blockhaus e la dura tappa di Potenza, mentre nella seconda settimana sarà decisiva soprattutto la cronometro di Viareggio-Massa, unica prova contro il tempo di questa edizione, lunga 40,2 km e destinata a creare distacchi importanti. Le giornate chiave saranno probabilmente la durissima Aosta-Pila, la Bellinzona-Carì in Svizzera, il tappone dolomitico Feltre – Alleghe con oltre 5.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia 2026, la guida rapida: calendario, tappe, partecipanti e favoriti

Notizie correlate

Leggi anche: Giro d’Italia 2026: Pellizzari sfida Vingegaard. I favoriti e le tappe

Giro d’Italia 2026 chi vince quanto guadagna: premi, tappe e favoriti della Corsa RosaPer la 109esima edizione, il Giro d’Italia 2026 parte eccezionalmente dalla Bulgaria.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Dove vedere il Giro d'Italia 2026? Scopri come seguire la corsa; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Cervia; Guida pratica al Giro d'Italia.

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parteL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

Giro d’Italia 2026: le vette storiche del Blockhaus, il Passo Giau e Piancavallo. Le tappe più impegnativeIl Giro d'Italia 2026 prevede tanta montagna, sette arrivi in salita e almeno 4 tappe che possono diventare decisive nelle 3 settimane di corsa ... fanpage.it

Radio1 Rai. . #GirodItalia Radio1 e Radio1 Sport dedicheranno un palinsesto speciale con tante novità alla Corsa Rosa, al via dall'8 maggio, fino al 31. La 109ª edizione, per Filippo #Ganna significa vincere a cronometro, ma non solo. L'intervista dell'inviat - facebook.com facebook

Giro d'Italia 2026: percorso e favoriti | Fantacycling x.com