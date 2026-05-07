Giro d’Italia 2026 | la guida completa Percorso tv favoriti e vademecum da conservare

Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà dal 8 al 31 maggio, coprendo circa tre settimane di competizione. La corsa attraverserà diverse regioni italiane, con tappe pianificate in varie località. Le tappe includeranno percorsi pianeggianti, collinari e di alta montagna, con alcune tappe in serale. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e online, e sono stati annunciati i principali favoriti alla vittoria finale. È disponibile una guida con dettagli sul percorso e le tappe da conservare.

Il Giro d’Italia 2026 si correrà da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese, anche se la partenza e le prime tre frazioni si svilupperanno in Bulgaria. La Corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite (soprattutto nel finale), una lunga cronometro e frazioni a disposizione dei velocisti. Il danese Jonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del suo primo sigillo sulle strade del Bel Paese, in modo da completare la sempre prestigiosa Tripla Corona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: la guida completa. Percorso, tv, favoriti e vademecum da conservare Notizie correlate Leggi anche: Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Attesa per la classica ligure Tappa Arbatax-Nuoro del Giro di Sardegna 2026: percorso, orari, diretta tv e favoriti per la classificaNell’analisi del Giro di Sardegna, la tappa Arbatax-Nuoro si presenta come il momento decisivo per chiarire la classifica, con un percorso pensato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappe; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Cervia; Guida pratica al Giro d'Italia. Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parteL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it Giro d’Italia 2026: l’elenco degli iscritti a tre giorni dal viaA tre giorni dalla Grande Partenza in Bulgaria, si delinea il campo degli iscritti al Giro d'Italia 2026 con la comunicazione del primo elenco ufficiale degli iscritti. giroditalia.it Il Giro d'Italia torna sull'Appennino bolognese! Domenica 17 maggio la nona tappa della Corsa Rosa parte da Cervia e arriva al Corno alle Scale, 184 km con un finale da brivido: pendenze fino al 15% negli ultimi chilometri. I dettagli: percorso, orari, e dove ve - facebook.com facebook Giro d'Italia 2026: percorso e favoriti | Fantacycling x.com