Oggi viene trasmessa in televisione la 87ª edizione del Giro dell’Appennino, una delle corse ciclistiche più longeve in Italia. La gara, che si svolgerà domenica 26 aprile, presenta un percorso rinnovato e vede la partecipazione di alcuni favoriti. La manifestazione si tiene tradizionalmente nella regione ligure e richiama appassionati e appassionate di ciclismo da tutto il paese.

Si apre oggi l’edizione numero 87 del Giro dell’Appennino. La classica italiana cambia nuovamente collocazione e verrà disputata nella giornata di domenica 26 aprile. Dopo il Tour of the Alps ed a due settimane dal Giro d’Italia, il calendario propone ora la corsa ligure che assegnerà anche punti importanti per la Coppa Italia delle Regioni 2026, il circuito organizzato dalla Lega del ciclismo professionistico. La corsa conferma il suo percorso originario con partenza da Novi Ligure ed arrivo a Genova. La nuova collocazione impedirà alle formazione WorldTour di partecipare mentre saranno quattro le compagini Professional al via. Lo scorso anno fu Diego Ulissi a trionfare nel capoluogo ligure.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Attesa per la classica ligure

Notizie correlate

Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Arbatax-Nuoro: orari, tv, percorso, favoritiIl Giro di Sardegna, corsa giunta alla trentesima edizione, è arrivato al momento della verità.

Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Nuoro-Olbia: orari, tv, percorso, favoritiIl Giro di Sardegna 2026 si appresta oggi a vivere la sua quinta ed ultima tappa.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Giro dell'Appennino 2026: percorso, blocco traffico domenica, strade chiuse e divieti; Giro dell'Appennino 2026: percorso, orari di passaggio, arrivo a Genova e cronotabella; Giro dell’Appennino 2026, la startlist definitiva; Giro dell’Appennino e Fiera di Santa Zita: tutte le limitazioni al traffico, strade chiuse e divieti di sosta.

Giro dell'Appennino 2026: percorso, orari di passaggio, arrivo a Genova e cronotabellaIl ciclismo fa ritorno a Genova. Domenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, classica ciclistica organizzata dall'Us Pontedecimo Ciclismo. Il percorso è di 196 chilome ... mentelocale.it

Giro dell'Appennino 2026: percorso e orari del passaggio dei ciclisti, l'arrivo al waterfrontLa gara organizzata dall'Us Pontedecimo all'87esima edizione: 196 chilometri di pura adrenalina, 2.898 metri di dislivello e arrivo in volata in corso Marconi ... genovatoday.it

Battista Marchesi di Sedrina, noto per i suoi record in giro per il mondo, ha festeggiato così il compleanno. Partenza a mezzanotte e arrivo dopo venti ore. x.com

Oggi giro nella mia Amata Garfagnana..Mi sono divertito nel fare un po' di sterrato per arrivare a Campocatino (panino con pecorino) da Roggio ...e rientrando uno sguardo e qualche pensiero al lago di Vagli ...per fermarmi a Castelnuovo Garfagnana per il 2o - facebook.com facebook