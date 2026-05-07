Dal 8 al 31 maggio 2026, il Giro d’Italia sarà seguito quotidianamente in televisione e streaming grazie alla copertura di Rai ed Eurosport. La Rai trasmetterà tutte le 21 tappe in modo gratuito e in chiaro, senza interruzioni o esclusioni. Oltre alle dirette delle fasi principali, ci sarà anche il programma “Processo alla Tappa”, dedicato all’analisi delle frazioni più importanti della corsa.

Il Giro d’Italia 2026 godrà di una copertura televisiva capillare e totale: da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio, per tutte le 21 tappe in programma, la Rai garantirà la messa in onda gratis e in chiaro, senza perdersi nemmeno un chilometro. Tutti gli appassionati potranno gustarsi tre settimane di grande ciclismo senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti e potranno divertirsi con la grande sfida sulle strade del Bel Paese per la conquista del Trofeo Senza Fine. Lo schema sarà quello degli ultimi anni: tutte le tappe potranno essere seguite su RaiSportHD dal via fino alle ore 14.00, poi basterà sintonizzarsi su Rai 2 per vivere le fasi calde della giornata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: il palinsesto tv/streaming previsto giornalmente da RAI ed Eurosport. C’è il Processo alla Tappa

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