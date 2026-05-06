Per il Giro d’Italia 2026, Rai ed Eurosport hanno confermato che trasmetteranno in diretta tutte le tappe della corsa. La Rai si occuperà della copertura su Rai 1 e Rai 2, mentre Eurosport offrirà la propria trasmissione attraverso i canali satellitari e digitali. Sono stati scelti anche i telecronisti e i commentatori che seguiranno le varie tappe, anche se i nomi specifici non sono stati ancora annunciati.

Rai ed Eurosport trasmetteranno in diretta tv tutte le tappe del Giro d’Italia 2026 e terranno compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio Francesco Pancani sarà la prima voce sulla Rai: la telecronaca di ogni tappa sarà affidata all’esperto giornalista, punto di riferimento del ciclismo sul network pubblico negli ultimi anni. Il toscano sarà affiancato da ben due voci autorevoli: l’ex ciclista Stefano Garzalli (si dedicherà alla parte tecnica e tattica) e Davide Cassani, ex CT della Nazionale che tornerà in cabina di commento dopo l’assenza dell’anno scorso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi saranno i telecronisti e commentatori del Giro d’Italia 2026? Le scelte di RAI ed Eurosport

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