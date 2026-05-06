Chi saranno i telecronisti e commentatori del Giro d’Italia 2026? Le scelte di RAI ed Eurosport
Per il Giro d’Italia 2026, Rai ed Eurosport hanno confermato che trasmetteranno in diretta tutte le tappe della corsa. La Rai si occuperà della copertura su Rai 1 e Rai 2, mentre Eurosport offrirà la propria trasmissione attraverso i canali satellitari e digitali. Sono stati scelti anche i telecronisti e i commentatori che seguiranno le varie tappe, anche se i nomi specifici non sono stati ancora annunciati.
Rai ed Eurosport trasmetteranno in diretta tv tutte le tappe del Giro d’Italia 2026 e terranno compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio Francesco Pancani sarà la prima voce sulla Rai: la telecronaca di ogni tappa sarà affidata all’esperto giornalista, punto di riferimento del ciclismo sul network pubblico negli ultimi anni. Il toscano sarà affiancato da ben due voci autorevoli: l’ex ciclista Stefano Garzalli (si dedicherà alla parte tecnica e tattica) e Davide Cassani, ex CT della Nazionale che tornerà in cabina di commento dopo l’assenza dell’anno scorso.🔗 Leggi su Oasport.it
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